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TBMM Genel Kurulundaki gerginlik

20 Ocak 2017 Cuma, 17:21

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in TBMM Genel Kurulundaki tartışma sırasında darbedilmesini kınayarak, "Eylem kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliği görüşmeleri öncesinde yaşanan kelepçeli eylemin Meclisi çalışamaz hale getirmeye yönelik bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olan milletvekilleri daha önce olduğu gibi yine milletin kürsüsünü işgal girişiminde bulundular. Bu işgal girişimine izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Sümer, milletin kürsüsünde böyle bir eylemin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek, görüşmeleri tıkamaya çalıştığına dikkati çeken Sümer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu işgali engellemeye çalışan milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç, bir grup kadın milletvekilinin saldırısına uğramış, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Milletimizin gözü önünde yaşanan bu hadiseler, hepimizi üzmüştür. Bir tarafta milletten aldığı yetkiyi kullanmak için mecliste yerini alan vekillerimiz, diğer tarafta ise bu demokratik haklara kelepçe vuran işgalci bir anlayış. Bunu tüm milletimiz açık ve net görüyor. Anayasa görüşmeleri sırasında milletvekillerimize saldırı ilk değil. Daha önce CHP milletvekillerinin başını çektiği ve milletvekillerimizi ısıran, burnunu kıran bu zihniyetin tek bir amacı var, o da meclisi çalışamaz hale getirmek. Bunların demokrasiden anladıkları işgal girişimidir. Bu girişimlere izin vermeyeceğimizi milletvekilimiz sayın Gökçen Özdoğan Enç, dün bir kez daha göstermiştir."

Açıklamasında, anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerine değinen Sümer, ikinci tur oylamalarının da ilk turda olduğu gibi tüm maddelerin kabulüyle tamamlanmasını temenni etti.

Bu değişikliğin ülkenin yıllardır içine sıkıştığı iki başlılığın giderilmesini sağlayacağını vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Biz, bu sistem değişikliğini halkımıza götürmek istediğimizi ve son kararı halkın vermesi gerektiğini söyledik. Kürsü işgalcileri halktan korkmasınlar. Halkımızın en doğru kararı vereceğinden ve millet iradesinin üzerinde bir iradenin olmadığına inansınlar."

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