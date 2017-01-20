Kızıltepeli öğrenciler çifte sevinç yaşadı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda törenle karnelerini alan 850 öğrenciye, İstanbul'dan gelen iş adamı Mehmet Emin Şahsuvaroğlu giyim malzemelerinin bulunduğu hediye paketlerini dağıttı.

Törene, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Valiliğince Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaş, Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az ve iş adamı Şahsuvaroğlu katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Az, törende yaptığı konuşmada, birçok okulda karne dağıtım programı yaptıklarını belirterek, karne programına ek olarak iş adamı Sahsuvaroğlu'nun katkılarıyla 850 öğrenciye çeşitli hediyeler verildiğini söyledi.

Az, "Çocuklarımıza sağladıkları bu katkıdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar okul sözü de verdiler. Öğrencilerimiz karneleri ile hediyelerini almış oldu. Bu öğrencilerimizin mutluluklarına mutluluk katmış oldu." dedi.

Şahsuvaroğlu ise İstanbul'dan Kızıltepe'ye geldiklerini aktararak, dünyada en güzel şeyin çocukları mutlu etmek olduğunu belirtti.

Okuldaki 850 öğrenciye yardımda bulunduklarını ifade eden Sahsuvaroğlu, "İnşallah Allah'ın izniyle bu sene 850 ise gelecek yıl bin 850 olur. Allahın izniyle seneye bir Bahçelievler İlköğretim Okulu yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.