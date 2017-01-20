Minik şampiyon adaylarına karneleri "Karbeyaz'dan"

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) koordinatörlüğünce düzenlenen "Şampiyon Ol" projesine ilk başvuruyu yapan Ayşe Burçe Çetin, karnesini EYOF'un maskotu "Karbeyaz"dan aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta düzenlenecek EYOF kapsamında başlatılan "Şampiyon Ol" projesine buz hokeyi, buz pateni, sürat pateni, Alp disiplini, snowboard, kayakla atlama, biatlon ve kayaklı koşu branşı için başvuruda bulunuldu.

Adaylar içerisinden sürat pateni branşında ilk başvuruyu yapan Sabancı İlköğretim Okulu öğrencisi Çetin'e EYOF'un maskotu "Karbeyaz" tarafından karnesi verildi. Proje koordinatörü İrfan Kurudirek de Çetin'e plaket verdi.

Öte yandan okul öğrencilerine karne ve hediye dağıtan maskot "Karbeyaz" çocukların ilgi odağı oldu.

Kurudirek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 9 branş için 920 adayın başvuru yaptığını söyledi.

Hedeflerinin geleceğin şampiyonlarını çıkartmak olduğunu aktaran Kurudirek, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle başlattığımız projemizde hedefimiz EYOF şampiyonlarını izleyecek çocuklarımızı geleceğin şampiyonu yapmak. 2011'de yine kentimizde organize ettiğimiz 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda tribünde şampiyonları hevesle izleyen çocuklarımız büyüdü ve EYOF'da şampiyon olmak için ter dökecek. Şimdiki hedefimiz ise EYOF şampiyonlarını izleyecek çocuklarımızı geleceğin şampiyonu yapmak."

Kurudirek, devletin kış sporlarına ciddi anlamda yatırımları olduğunu anlatarak, "Senin şehrin, senin tesisin, şampiyon ol' sloganı ile yola çıktık. İnşallah şehrimiz şampiyon şehri olacak." ifadesini kullandı.

Öğrencilere maskot "Karbeyaz" ile karnelerini dağıtan Kurudirek, projeye başvuruların devam ettiğini hatırlattı.

Karnesini Karbeyaz’ın elinden alan Çetin ise gelecekte şampiyon olmak için çok çalışacağını söyledi.