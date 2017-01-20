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MARDİN (AA) - AK Parti İstanbul Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına öğrencilere kışlık elbise dağıttı.

İçişleri Bakanlığınca, Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hakan Kafkas, ilçede görevli asker ve polislerin de katıldığı programda Derik Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 250 öğrenciye "Beyoğlu'ndan Derik'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında kışlık kıyafet dağıtıldı.

Kaymakam Kafkas, başarılı öğrencileri kutlayarak, onlara tablet bilgisayar hediye etti.

AK Parti Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı İlker Yavuz, geçen yıl yine aynı dönemde Beyoğlu'dan Midyat'a gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik adına Derik'te olduklarını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Beyoğlu'dan Derik'e gelerek şehit olan Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk adına, öğrenci kardeşlerimize karne hediyesi takdim etmek istedik. Sayın Kaymakamımız bu konuda bize ev sahipliği yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 250 öğrenciye giyim takdimi yaptık. Buradaki kardeşlerimizin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını göstermek için buralara geldik. Burada birlik olmaya geldik. Bizler bölgedeki kardeşlerimize yardımcı olmak için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Beyoğlu İlçe Gençlik Kollarına teşekkür eden AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Halil Yomak da "Şehit Kaymakamımız, Derik'teki hizmetleriyle insanların gönlünde yer aldı. Derik, hak ettiği yere gelecek. Bugün görmüş olduk ki ne kadar Mardin benimse İstanbul da benim. Türkiye'nin bir ve tek vatan olduğunu olduğunu herkese göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.