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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması

20 Ocak 2017 Cuma, 18:03

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinden uzaklaştırılan 11 şüpheli, tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan 11 zanlıyı dün gözaltına almıştı.

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