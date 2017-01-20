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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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JAK timinden Palandöken'de kurtarma tatbikatı

20 Ocak 2017 Cuma, 18:11
JAK timinden Palandöken'de kurtarma tatbikatı

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleştirilecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında görev alacak Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Palandöken Dağı'nda hasta kurtarma tatbikatı yaptı.

Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde konuşlu JAK timleri, Erzurum'da 11-18 Şuba'ta yapılacak EYOF için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kış sezonu boyunca Palandöken'de gece gündüz demeden görev yapan ekipler, sezon boyunca tatil için gelen kayakçıların yanında vatandaşların yardımına koşuyor.

Bu kapsamda olası kaza ve olaylarda müdahalenin nasıl yapıldığını göstermek isteyen JAK ekipleri, senaryo gereği güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan bir kayakçının imdadına yetişti. Tam donanımlı 8 kişilik JAK timi, gittikleri bölgede mahsur kalan kayakçıyı uzman personellerin yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.

Ardından kayak merkezi yanında bulunan alanda çığ meydana geldiği bilgisi alan ekipler, 8 kar motosikleti ve 2 paletli kar üstü araç ile ulaştıkları bölgede, kar kütlesi altında kalan iki kişiyi dedektör köpeğin de yardımıyla buldu. Kar yığını altından çıkarılan iki kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler, daha sonra rahatsızlığı dolayısıyla köyde mahsur kalan bir vatandaşın evine paletli kar üstü araçlarla ulaştı. Hastayı evinden sedye ile alan ekipler, aracın arkasına bağlı olan kızağa bırakıp daha sonra hastayı ambulansa nakletti.

- 3 bin metrede yaralı kayakçı kurtarıldı

Ekipler senaryo gereği son olarak, pistte kayak yaptığı sırada düşen ve ayağı kırılan bir vatandaşın telefonla yaptığı ihbar üzere harekete geçti. Hastanın dağın zirve noktası olan Ejder Tepesi mevkisinde olduğu bilgisini alan JAK timi, paletli kar araçları ve kar motorlarıyla belli bir noktaya kadar gitti.

Ekipler daha sonra kayaklı sedye ile bölgeye ulaşıp hastaya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaşmasını sağladı.

Vali Seyfettin Azizoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, başarılı tatbikat dolayısıyla JAK timini tebrik etti.


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