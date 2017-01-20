20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da 13 kilo eroin ele geçirildi

20 Ocak 2017 Cuma, 18:18
Yalova'da 13 kilo eroin ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da, iki operasyonda 13 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından yurda sokularak Yalova üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Şehirlerarası karayolu üzerinde yapılan uygulamada pirinç torbalarına içine gizlenmiş vaziyette toplam 8 kilo 580 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.Y. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsün bagaj bölümde de iki valizin astarı içerisine gizlenmiş naylon şeffaf poşetler içerisinde toplam 4 kilo 440 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. (25) ve F.K'nın (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Altınova'da 3 bin öğrenci karne aldı
YEREL

ALTINOVA'DA 3 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Yalova'da 40 bin öğrenci tatile çıktı
YEREL

YALOVA'DA 40 BİN ÖĞRENCİ TATİLE ÇIKTI
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ AKARYAKIT SIZINTISI
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ AKARYAKIT SIZINTISI