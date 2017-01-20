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Antalya'da öğrencilere "5 yıldızlı" karne hediyesi

20 Ocak 2017 Cuma, 18:30
Antalya'da öğrencilere "5 yıldızlı" karne hediyesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da okul birincisi 710 öğrenciye, karne hediyesi olarak aileleriyle 5 yıldızlı otelde tatil imkanı sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından başlatılan "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" projesi kapsamında her yıl kentteki okul birincileri, aileleriyle 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyor. Bu yıl da uygulamadan, 19 ilçeden 710 okul birincisi ile aileleri yararlanacak.

Ailesiyle tatile çıkma hakkı kazanan Başöğretmen Atatürk Ortaokulu birincisi Mithat Can Timurcan, hediyesini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ'ın elinden aldı.

Üstündağ, "Başarılı öğrencilerimizi motive etmek, onları ikinci döneme hazırlamak adına böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. 19 ilçemizden ortaokul ve lise dönem birincilerini misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyor. Tatil olanağı bulamayan dezavantajlı öğrencilerimiz ve ailelerimiz de var. Onlar da çok mutlu oluyor." dedi.

Timurcan ise hediyenin kendisine sürpriz olduğunu belirterek, "Benim için heyecanlı, güzel bir yıl oldu. Öğretmenlerim de çok yardım etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Engin Timurcan da projeyi çok güzel bulduğunu kaydederek, "Çocuklar bu dönemde dinlenme fırsatı bulamıyor. Bütün tatillerini cep telefonları ile bilgisayar başında geçiriyor. Bunların dışına çıkarak, bu tür sosyal alanlarda vakit geçirmeleri gerekir. Belediyemizin bunu sağlaması gerçekten güzel." dedi.

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