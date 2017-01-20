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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

20 Ocak 2017 Cuma, 18:34

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığında görevli 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu yargılanan dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve Üsteğmen Hasan Şahna ile avukatları katıldı.

Savcı, mütalaasını yenileyerek tüm sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesindeki, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklardan Çelik, tahliyesini talep ederek, "Darbenin Adana'ya sirayet etmemesi için yasalara uygun hareket ettim. İncirlik'teki faaliyetlerin topluma yansımaması için gayret gösterdim." dedi.

Sanık Berk de suçsuz olduğunu ileri sürerek, er ya da geç tahliye edileceğini düşündüğünü söyledi.

Sanık Demir ise 26 yıldır şan ve şerefle taşıdığı üniformasını 15 Temmuz'da da taşıdığını iddia ederek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Şahna ve Yalçınkaya da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Ayrıca sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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