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Samsunspor, galibiyete odaklandı

20 Ocak 2017 Cuma, 18:45
Samsunspor, galibiyete odaklandı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yeni gelen oyuncularla iyi bir hava yakaladıklarını, Adana Demirspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Özköylü, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Adana Demirspor'un bir takım sıkıntılar yaşadığına işaret eden Özköylü, "Bazı oyuncuları gitti, kadrolarına yeni oyuncu dahil edemediler ama yine de iyi bir kadroya sahipler. Bizim her takımdan daha fazla kazanmaya ihtiyacımız var. Yeni gelen oyuncularımızla iyi bir hava yakaladık. İnşallah bu hava takıma pozitif yansır. Adana'dan haftalardır özlediğimiz galibiyetle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Samsunspor'un devre arasında 10 oyuncu transfer ettiğini hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Bu kadar kısa sürede büyük bir değişim gösteren bir takımın her şeyi bir anda halletmesi beklenemez. Ancak en az bir kaç haftaya ihtiyacımız var. Transfer yapmak işin zor kısımlarından birisiydi ve şimdi işin ikinci zorluğunu yaşıyoruz. Bu oyuncuların takıma alışması lazım ve belli eksikliklerinin giderilmesi gerekir."

Yeni transferler Ahmet Burak Solakel, Kevin Brands, Jeroen Lumu ve Ertam Reşmen'in Adana Demirspor maçında oynayabileceklerini vurgulayan Özköylü, yavaş yavaş takımın tamamının oynayabilecek seviyeye geleceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Samsunspor, yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


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