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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 19:00

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 emniyet mensubu ve askeri personel gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında emniyet ve askeri personelden oluşan 40 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerince Sinop merkezli 7 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de arandığı kaydedildi.


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