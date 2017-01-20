Aydın'da dolandırıcılık

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AYDIN (AA) - Aydın'da kendisini binbaşı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde üniformalı bir kişinin kendisini binbaşı olarak tanıtıp dolaştığı ihbarı geldi.

Ekipler, kendini "istihbaratçı M.T.K" olarak tanıtarak, öğretim üyeleriyle samimiyet kurup dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişiyle ilgili çalışma başlattı.

ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli mağdur S.Ö'nün ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının M.D. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Aydın kent merkezinde zanlının kullandığı 35 AK 5286 plakalı araç durduruldu. Zanlı, gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, kuru sıkı tabanca, M.T.K. adına renkli kimlik fotokopisi, farklı kişiler adına kimlik ve 5 tapu fotokopisi, fotoğraf makinesi, hafıza kartı, askeri elbiselere yazılan isimlik, anayasa el kitabı, pos cihazı, 2 bıçak, 2 yazıcı, 2 SIM kart, 7 cep telefonu, denetimli serbestlik kağıdı, 2 kartvizit, 15 kredi kartı ve yüzük ele geçirildi.