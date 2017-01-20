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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun'da eşiyle kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 19:12

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eşi Ayşe K. ve kayınvalidesi Neriman T.'yi öldürdükten sonra firar eden C.K.'yı yakalamak için olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, katil zanlısını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

İlçeye bağlı Düzköy köyü Güce ilçe yol ayrımında C.K. ile boşanma davası süren eşi Ayşe K. ve kayınvalidesi Neriman T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine C.K, eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürmüştü.

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