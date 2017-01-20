Samsun'daki FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın üçüncü celsesinde, "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 74 kişiden 37 tutuklu ve 30 tutuksuz sanıkla avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan F.K. savunmasında, "Bank Asyaya para yatırdığım doğrudur. Para yatırmamı söyleyen o dönemin bölge imamı F.D. beni telefonla aradı. 'Para yatırırsan iyi olur' dedi. Ben de 'fazla paramın olmadığını' söyledim. O dönemde bankanın iyi durumda olmadığını biliyordum. Bu yüzden para yatırdım. Daha sonra para lazım olduğu için geri çektim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık M.Ö. ise hakkındaki örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasını kabul etmediğini kaydetti.

Bank Asyaya para yatırdığını belirten M.Ö, "2008'den beri Bank Asyayı kullandım. Oğluma bedelli askerlik için para gönderdim. Fatih Üniversitesi ödemelerimi Bank Asya üzerinden yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cemaatle hiçbir ilgim yok. ByLock kullandığımı kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık A.Ü. de hiçbir örgüte üye olmadığını savundu.

FETÖ'nün Bafra'daki dershanesinde büro memuru olarak çalıştığını söyleyen A.Ü, "2013 yılında cemaat olarak bilinen yapıyla, dershanesinde büro memuru olarak çalışmaya başlayınca tanıştım. İmam hatip mezunu olduğum için sohbetler yaptım. Dershane ortakları sohbet düzenledikleri için bana teklif ettiler. Bir süre sohbet verdim. 17-25 Aralık'tan sonra sıkıntılı olabileceğini gördüğümüz için sohbetleri bıraktık." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya, diğer sanıkların da ifadesi için, 23 Ocak Pazartesi günü devam edilmek üzere ara verdi.