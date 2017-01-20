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"Zeytinburnu'ndan Siirt'te sevgi yolu"

20 Ocak 2017 Cuma, 19:46
"Zeytinburnu'ndan Siirt'te sevgi yolu"

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Merkezince Zeytinburnu Belediyesi ile Siirt AK Parti İl teşkilatı arasında başlatılan Zeytinburnu'ndan Siirt'e Sevgi Yolu Projesi kapsamında Pervari, Kurtalan, Baykan, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerinde bin 500 öğrenciye kışlık elbise ve oyuncak hediye edildi.

Yatağan Köyündeki öğrencileri ziyaret eden AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, projenin doğu batı kardeşliğine köprü olduğunu söyledi. Öğrencilerle karne heyecanı yaşadıklarını, karne hediyesi olarak parke, bere, eldiven ve atkı dağıttıklarını anlatan Temiz, projenin amacının en uzak köylerdeki okulları ziyaret ederek, öğrencilere yardım etmek olduğunu belirtti.

Temiz ve beraberindekiler Şirvan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de ziyarette bulunarak çocuklarına kışlık giyim yardımında bulundu.

Eruh ilçesine bağlı köylerde hediyeleri dağıtan AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci de Zeytinburnu Belediyesine teşekkür ederek, proje sayesinde hayatında oyuncağı olmayan çocuklara ulaştıklarını dile getirdi. Özekinci, "Bize gönderilen malzemeleri öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtmamız onlar açısından da ayrıca bir motivasyon oldu. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. AK Parti Genel Merkezince başlatılan proje kapsamında yapılan yardımlar yerine ulaştırılıyor."

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