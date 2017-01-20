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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası

20 Ocak 2017 Cuma, 21:42
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası

BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Karaçayır Kapalı Spor Salonu'ndaki seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, bir turizm kenti olan Bolu'yu aynı zamanda spor kenti yapmak için çalıştıklarını söyledi. Baruş, Bolu'da düzenlenen şampiyonaya 600'ün üzerinde sporcunun geldiğini kaydetti.

Şampiyona kapsamında Avrupa Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları da yapılacak.

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