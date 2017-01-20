21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 21:46

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 4. sınıf emniyet müdürleri U.A ve A.A ile S.A, Ç.D, Ö.Ü, İ.T, Y.Ç, C.B, H.Ş, Y.Ş, S.K, Ö.H, H.K. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Şehit fotoğraflarını takdir, teşekkür ve onur belgelerine bastılar
YEREL

ŞEHİT FOTOĞRAFLARINI TAKDİR, TEŞEKKÜR VE ONUR BELGELERİNE BASTILAR