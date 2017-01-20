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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

20 Ocak 2017 Cuma, 21:48
Fırat Kalkanı Harekatı

GİRESUN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un, Giresun'un Alucra ilçesindeki babaevinde yas var.

28 yaşındaki şehit Doruk'un yakınlarına acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Beş kardeşin en küçüğü olan şehidin, Akçiçek köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Anne Havva ile baba Hasan Doruk'un, bir yakınlarının cenazesi için Kocaeli'nde bulundukları öğrenildi.

Şehit Emre Doruk'un 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

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