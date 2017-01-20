Karafırtınalar, Fethi Sekin’in kabrini ziyaret etti

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MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un teknik direktör Sait Karafırtınalar ve teknik heyet, deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçı için gittiği Elazığ'da, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Karafırtınalar, yardımcı antrenörler Bekir Limanlar ve Osman Bilik eşliğinde, şehit Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrine giderek, dua etti.

Fethi Sekin'in İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısında canını hiçe saydığını ve kendini feda ettiğini kaydeden Karafırtınalar, "Fethi Sekin bir kahramandır. Canını feda ederek, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kurtarmıştır. Kendisine minnettarız. Allah ondan razı olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle kahramanlarımız olduğu sürece ülkemiz, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenecektir." diye konuştu.