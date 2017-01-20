Bitlis'te cep telefonu kaçakçılığı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden iki kişinin üzerinde 258 kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı malzemelerin il merkezine girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar sonucu, 19 Ocak'ta bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden Ü.G ve E.K isimli şahısların vücutlarına sarılı vaziyette 258 cep telefonu ele geçirilmiştir. Kaçak cep telefonu suçundan gözaltına alınan Ü.G ve E.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."







