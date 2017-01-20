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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sakarya'daki terör operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 22:50

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı kişiler hakkında çalışma yapıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kişi "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğine sevk edilirken, diğer zanlı için ek gözaltı kararı verildi.

Şüpheli Hakan Şan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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