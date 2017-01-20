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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

20 Ocak 2017 Cuma, 23:19

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 2'si savcılık tarafından, 13'ü ise mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatları oldukları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 18 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 15'i yakalanmıştı. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

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