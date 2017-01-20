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ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıları kınayarak, "Demokrasimizi korumanın ilk şartı terörle mücadeledir." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarını kınadıklarını, lanetlediklerini belirtti.

Terörün, insanlar ve güvenlik güçleriyle birlikte siyaseti de hedef alarak karar mekanizmalarını etkilemeye çalıştığına işaret eden Çelik, "Terörün en büyük ideolojik gıdalarından biri toplum ile siyaset arasına girmektir. Böylece toplumun yönetme hakkını gasbetmek ister. Toplum ile siyaset arasındaki güçlü bağlar, terörün aşamayacağı en büyük engeldir. Topluma dayanan siyaset en büyük dayanağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Terörün lanetli eylemleri, Türkiye'nin aklına nüfuz etmek istiyor. Geçmişte tek eylemle Türkiye'deki gündemin kimyasını değiştiriyorlardı. Terörle mücadele güvenliğimiz için elzemdir. Ama sadece bununla sınırlı değil. Demokrasimizi korumanın ilk şartı terörle mücadeledir. Türkiye, büyük deneyimiyle terörün arkasındaki ideolojik ve politik ajandayı net görüyor. Terörün Türkiye'ye nüfuz etmesi mümkün değil."