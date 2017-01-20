Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda diş hekimi Yusuf D. (65) gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada, "F" serisi dolar ele geçirildi.
Terör örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Yusuf D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece "Silahlık terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.