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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camisi'nde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Samsun/15.22)



2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek "Ana Kademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Adanaspor ve Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Konya/16.00/Bursa/Karabük/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor-Manisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor-Balıkesirspor ve Giresunspor-Altınordu karşılaşmaları oynanacak.

(Elazığ/Malatya/13.00/Eskişehir/15.00/Giresun/18.30)

3- Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak maçları yapılacak.

(Bursa/16.00/Gaziantep/İstanbul/17.00/Trabzon/18.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftası Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray ve Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/Osmaniye/14.00/Mersin/15.30/İstanbul/16.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-VakıfBank ve Seramiksan-Halkbank maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Manisa/16.30)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Maliye Milli Piyango karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

7- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta 4 maçla start alacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın sekizinci gününde D Grubu'nda Gana-Mali ve Mısır-Uganda maçları yapılacak.

(Port Gentil/19.00/22.00)





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