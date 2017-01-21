Isparta'da uyuşturucu operasyonu

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ISPARTA (AA) - Isparta'da uyuşturucu imali ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan A.G. A.Ç. Y.A. ve Ş.C'nin ev ve araçlarında yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

A.G'nin, M.O. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlalin de aralarında olduğu 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.