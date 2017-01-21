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Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilerek yasalaşması

21 Ocak 2017 Cumartesi, 04:19

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 339 oyla kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Gazi Meclis'te milli iradenin temsilcileri yeni bir yönetim sistemine 'evet' dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi söz sırası aziz milletimizde. Karar da söz de milletindir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yayınladığı mesajda, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşmasının hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, mesajında, "Gazi Meclis'te milli iradenin temsilcileri yeni bir yönetim sistemine 'evet' dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi söz sırası aziz milletimizde. Karar da söz de milletindir." ifadelerine yer verdi.

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