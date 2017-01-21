Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilerek yasalaşması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 339 oyla kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Gazi Meclis'te milli iradenin temsilcileri yeni bir yönetim sistemine 'evet' dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi söz sırası aziz milletimizde. Karar da söz de milletindir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yayınladığı mesajda, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşmasının hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, mesajında, "Gazi Meclis'te milli iradenin temsilcileri yeni bir yönetim sistemine 'evet' dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi söz sırası aziz milletimizde. Karar da söz de milletindir." ifadelerine yer verdi.