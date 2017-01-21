21 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 21 Ocak 2017

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camisi'nde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Samsun/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Otonomi'yi ziyaret edecek ve 2. el otomobil satışına yönelik yeni yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek "Ana Kademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Adanaspor ve Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Konya/16.00/Bursa/Karabük/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor-Manisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor-Balıkesirspor ve Giresunspor-Altınordu karşılaşmaları oynanacak.

(Elazığ/Malatya/13.00/Eskişehir/15.00/Giresun/18.30) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak maçları yapılacak.

(Bursa/16.00/Gaziantep/İstanbul/17.00/Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftası Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray ve Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/Osmaniye/14.00/Mersin/15.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-VakıfBank ve Seramiksan-Halkbank maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Manisa/16.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Maliye Milli Piyango karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

7- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta 4 maçla start alacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın sekizinci gününde D Grubu'nda Gana-Mali ve Mısır-Uganda maçları yapılacak.

(Port Gentil/19.00/22.00) (Fotoğraflı)


ÖZEL HABER


1- Taşraya 4,5G'yi devlet götürecek

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Bakanlıkça nüfusu 500'den az olan ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkıyoruz. Yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz"

- "Şubatta ilana çıkılacak ihaleyle söz konusu yerleşim yerlerinde 3 yıl içinde hizmet götürülerek vatandaşlarımızın bilgi toplumunun gereği olarak genişbant internet hizmetine kavuşmaları sağlanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)


2- Turizm sektörü sömestir tatili ile nefes alacak

- Yurt içi ve dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan turizm sektörü, yeni yıla, sömestirin "can suyu" olmasıyla umutlu başladı

- İç turizm açısından en hareketli sürecin yaşandığı sömestir tatilinde özellikle kış turizmi merkezleri ve termal otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşılması bekleniyor

- TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy:

- "Yarıyıl tatilinde 350 bin ile 400 bin civarında vatandaşın tatile çıkacağını öngörüyoruz. Yurt içi turlarda 3 gece 4 günlük turlar kişi başı bin liradan başlıyor. Yurt dışı turlarda ise kişi başı ortalama tur fiyatı 650 avro seviyesinde bulunuyor"

- "Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe ve Erciyes gibi kış turizmi merkezlerine talep üst seviyede bulunuyor. Afyonkarahisar ve Yalova başta olmak üzere Balıkesir ve Pamukkale'deki termal tesislere de talebin yoğunlaştığını görmekteyiz. Bununla birlikte Orta Avrupa turları da sömestir sezonunun ilgi gören tur çeşitleri arasında yer alıyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Tasarı, yatırımı teşvik edecek, istihdama olumlu yansıyacak"

- İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren torba tasarının TBMM'de kabul edilmesi iş dünyasında memnuniyetle karşılandı

- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:

- "Asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edecek olması işverenin üzerindeki yükü azaltarak istihdama olumlu yansıyacak"

- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

- "KDV'nin hızlıca iade edilecek olması, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanan katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi gibi düzenlemeler, yatırım şevkini artıracak"

- ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca:

- "Bu tür katkılar son derece kıymetli sonuçlar üretebilir ve işletmelerimizi yeniden harekete geçirebilir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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