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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'daki terör operasyonları

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:19

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'li 5 ilçe başkanı ve bir ilçe yöneticisi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M, HDP Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K, HDP Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B, HDP Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve HDP Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Manisa'da aralık ayında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "örgüte finans sağlamak" ve "örgüte eleman temin etmek", "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının itirazının ardından 6 zanlı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

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