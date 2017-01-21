C şekeri karşılığı kristal şeker sıvı olarak satılabilecek

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ANKARA (AA) - İmalatçı ve i̇hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri (A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker) karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek.

Şeker Kurumunun, "İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli̇ Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri̇ Talepleri̇ni̇n Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dai̇r Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, i̇malatçı ve i̇hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek. Ancak sıvı olarak satış yapılması halinde, faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı da belirtilecek.

Ayrıca, söz konusu tebliğ ile "İmalatçı ve ihracatçılar, i̇hracatçı birliklerine tescil tarihinden itibaren 1 yılı geçmiş olan beyannameler için, tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay süre içinde hak ediş belgesi düzenlenmesi talebinde bulunabilirler." geçici maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

