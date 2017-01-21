Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

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31/01/2017 tarihine kadar uygulanan

eşik değerler ile parasal limitler

ve tutarlar 01/02/2017-31/01/2018 döneminde

uygulanacak eşik değerler ile

parasal limitler ve tutarlar Eşik değerler Eşik değerler Madde 8 (İhaleye katılım kuralları) TL TL 976.465 1.073.525 1.627.445 1.789.213 35.804.003 39.362.920 Parasal limitler ve tutarlar Parasal limitler ve tutarlar Madde 3 (g) (İstisnalar) TL TL 8.168.201 8.980.120 Madde 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan) 106.531 117.120 213.072 234.251 1.775.686 1.952.189 Madde 21 (f) (Pazarlık usulü) 177.556 195.205 Madde 22 (d) (Doğrudan temin) 53.261 58.555 17.744 19.507 Madde 53 (j)/1 (Kurumun gelirleri) 355.126 390.425 Madde 53 (j)/2 (Kurumun gelirleri) 562.165 618.044 3.372 3.707 2.248.663 2.472.180 6.745 7.415 16.864.973 18.541.351 10.118 11.123 13.491 14.832 Madde 62 (h) (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar) 197.091 216.681

ANKARA (AA) - Kamu ihalelerinde uygulanan eşik değerler ve parasal limitler, yüzde 9,94 artırıldı.Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler 2016 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 9,94 düzeyinde yükseltildi.31 Ocak 2018'e kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 73 bin lira ile 39 milyon 362 bin 920 lira arasında, parasal limitler ve tutarlar ise 3 bin 707 lira ile 18 milyon 541 bin 351 lira arasında değişiyor.Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle: