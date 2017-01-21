Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler 2016 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 9,94 düzeyinde yükseltildi.
31 Ocak 2018'e kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 73 bin lira ile 39 milyon 362 bin 920 lira arasında, parasal limitler ve tutarlar ise 3 bin 707 lira ile 18 milyon 541 bin 351 lira arasında değişiyor.
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
31/01/2017 tarihine kadar uygulanan
01/02/2017-31/01/2018 döneminde
Eşik değerler
Eşik değerler
Madde 8 (İhaleye katılım kuralları)
TL
TL
976.465
1.073.525
1.627.445
1.789.213
35.804.003
39.362.920
Parasal limitler ve tutarlar
Parasal limitler ve tutarlar
Madde 3 (g) (İstisnalar)
TL
TL
8.168.201
8.980.120
Madde 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)
106.531
117.120
213.072
234.251
1.775.686
1.952.189
Madde 21 (f) (Pazarlık usulü)
177.556
195.205
Madde 22 (d) (Doğrudan temin)
53.261
58.555
17.744
19.507
Madde 53 (j)/1 (Kurumun gelirleri)
355.126
390.425
Madde 53 (j)/2 (Kurumun gelirleri)
562.165
618.044
3.372
3.707
2.248.663
2.472.180
6.745
7.415
16.864.973
18.541.351
10.118
11.123
13.491
14.832
Madde 62 (h) (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar)
197.091
216.681