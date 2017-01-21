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Erciş Belediyesinde hizmet atağı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:46
Erciş Belediyesinde hizmet atağı

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname ile Erciş Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, bu yıl birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Erciş Belediyesince, ilçede tespit edilen sorunların çözülmesi konusunda hizmet seferberliği başlatılırken, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak proje hazırlıklarına da başlandı. Belediyece, ilçe halkının rahat alışveriş yapmasını sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla ilçe merkezinde yeni semt pazarları oluşturulması için çalışmalara da hız verildi.

Aşağı TOKİ Sahil Kent Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, çocuklar için oyun parkının yanı sıra 96 standın bulunduğu modern bir semt pazarı inşa edeceklerini söyledi.

Daha önceki semt pazarlarının estetik açıdan uygun olmadığını, ilçe trafiğini olumsuz etkilediğini kaydeden Yaşar, yeni kuracakları pazarla hem vatandaşların rahat alışveriş yapmalarını hem de ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Yaşar, Erciş halkının ihtiyaçlarını baz alarak belli bir strateji doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"En büyük amacımız Ercişli vatandaşlarımızla denizi bir araya getirmek. Maalesef halkımız bizim 'deniz' dediğimiz Van Gölü'nden yeterince istifade etmiyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Bu bağlamda Tatvan Liman Başkanlığı ile istişareli olarak iki adet iskele kafe yapacağız. Bunları yaparken amacımız civar ilçelerden buraya turist çekmek ve iç turizmi canlandırmak. Van Gölü potansiyelini istihdama, turizme ve ekonomik hareketliliğe çevirelim diye düşünüyoruz. Yörenin kültürüne uygun plajlar yapacağız. Kendi öz kaynaklarımız, Pendik Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 3 büyük park yapacağız. Vatandaşların en çok yakındığı yolların kötü durumunu inşallah 2017'de ortadan kaldıracağız."

İnşaat sezonunda şehit içinde 30 kilometrelik yolda asfalt, 500 bin metrelik bölümde de kilitli parke taşı yapacaklarını kaydeden Yaşar, "Ercişimize, halkımıza hak ettiği bir belediyecilik hizmetini sunacağız. Hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin çok büyük destekleriyle vatandaşlarımıza hak ettiği şehirciliği yaşatacağız." dedi.

İlçedeki devlet hastanesi ve kentsel dönüşüm gibi kangren hale gelen sorunları da çözme konusunda önemli mesafe katettiklerini anlatan Yaşar, vatandaşların da bu konuda kendilerine inandığını ve destek verdiğini vurguladı.

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