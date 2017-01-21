9. TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurular sürüyor

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ANKARA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlattığı "TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular devam ediyor.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören 8. TRT Belgesel Ödülleri’ne geçen yıl 47 ülkeden 427 belgesel film katılmış ve finalist filmler İstanbul’da yapılan ve yönetmenlerin söyleşileriyle renk kattığı gösterimlerle festival takipçileriyle buluşturulmuştu.

9. TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl da yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım bekleniyor.

9. TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 3 Şubat 2017. Yapılacak ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak ve finale kalan filmler, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "TRT Belgesel Günleri"nde seyirciyle buluşacak. Aynı tarihlerde seçici kurul değerlendirmeleri de gerçekleştirilecek.

Koşulları taşıyan herkesin ücretsiz olarak katılımına açık olan 9. TRT Belgesel Ödülleri'nin kazananları, 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek törenle açıklanacak.

En iyi film ödülü, "Ulusal Profesyonel Kategori"de 45 bin Türk lirası, "Öğrenci Filmleri Kategorisi"nde 20 bin Türk lirası olacak.

"Uluslararası Yarışma"daki en iyi film ödülü 45 bin Türk lirası olarak belirlendi. Bunların yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, www.trtbelgesel.com internet adresinden edinebilecek.

Yarışmanın kategori ve ödülleri şu şekilde:

Ulusal Yarışma

Profesyonel Kategori

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL

Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Film Ödülü: 20.000 TL

Özel Ödül: 15.000 TL

Özel Ödül: 10.000 TL

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL



