Gambiya'daki siyasi kriz

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Gambiya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte ülkede istikrarsızlığa meydan vermeyen Gambiya halkının göstermiş olduğu sağduyulu tutum takdirle karşılanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) inisiyatifiyle bölge ülkelerinin liderlerinden oluşan ara bulucu komitesinin, seçimi kaybeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevini devretmesi için göstermiş olduğu gayretlerin, "Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler" ilkesine yeni ve somut bir örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Adama Barrow perşembe günü Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.





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