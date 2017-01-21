Kaymakamlıktan güvenlik korucusuna prefabrik ev

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HATAY (AA) - Antakya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 6 çocuk babası gönüllü güvenlik korucusu için iki odalı prefabrik ev yaptırıldı.

Yaklaşık 20 yıldır 6 çocuklarıyla topraktan yapılan tek göz odada yaşayan Halil İbrahim ve Gülşah Tuncay çiftinin durumundan haberdar olan Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, aileye prefabrik ev sözü verdi. Kısa sürede sözünü yerine getiren Tortop, yapımı tamamlanan evin anahtarını çifte teslim etti.

Tortop, teslim sırasındaki konuşmasında, şimdiye kadar yaklaşık 10 aileye vakıf imkanlarıyla prefabrik ev yaptırdıklarını söyledi.

Tuncay ailesinin de onlardan biri olduğunu belirten Tortop, "Halil İbrahim kardeşim, eski ve tek göz odada ailesiyle yaşıyordu. Kendisine 'Yer bulursan sana prefabrik ev yaptıracağım' diye söz vermiştim. Kardeşimiz yerini buldu ve şimdi minik ama sıcak, gayet güzel bir evleri oldu. Güle güle oturun." dedi.

Evin bahçe tanzimini yaptırtan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de Tuncay ailesine yeni konutlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yaklaşık 14 yıldır gönüllü güvenlik korucusu olan Halil İbrahim Tuncay ise yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Evlatlarını tek göz odada büyüttüğünü, yıllar sonra güzel bir eve kavuştuğunu ifade eden Tuncay, "Bizi bu darlıktan kurtardığınız için Allah razı olsun hepinizden. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Daha sonra 2 odalı 80 metrekarelik prefabrik evde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.