"Bu çok önemli bir dönem noktasıdır"

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin, "İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok." dedi.

Eroğlu, bir termal otelde basına kapalı gerçekleştirilen "Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi" toplantısı öncesinde AA muhabirine, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 339 oyla kabul edildiğini belirten Bakan Eroğlu, "Güzel oldu. İnşallah bundan sonra söz de, karar da milletin. Referanduma gidilmesi söz konusu. Biz de zaten sonuç 367 de olsa millete gideceğimizi ifade etmiştik. Dolayısıyla millete gidiyoruz. Esas itibarıyla karar verecek olan aziz Türk milletidir. İnşallah hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

- "Rejim falan değiştiği yok"

Türkiye'nin her yerinden anayasa profesörlerinin, konusunda uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı toplantıda bir değerlendirme yapılacağını aktaran Eroğlu şunları söyledi:

"İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok. Rejim yine Cumhuriyet. İlk dört madde aynen kalıyor. Değişiklik yapılamaz. Ama özellikle yönetim şekli değişiyor. Daha hızlı, daha süratli karar verecek bir yönetim şekline geçilecek. Bunun adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir."

Bakan Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yaptığını, referandumun nisan ayının başında olabileceğini bildirdi.