Kar yağışı Konya'daki yeraltı su rezervlerini ihya etti

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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Kapalı Havzası'nın tamamında oluşan ortalama 40 santimetrelik kar örtüsünün, yeraltı suyunun yoğun olarak kullanıldığı bu bölgede rezervlere 870 milyon metreküplük bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ocak itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, Konya Kapalı Havzası'nın tamamında ortalama 40 santimetrelik kar örtüsü oluştuğunu belirtti.

Bu örtünün yeraltı suyunun yoğun olarak kullanıldığı bu bölgede rezervlere 870 milyon metreküplük bir katkı sağlayacağını ifade eden Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı hesaplamalara göre, Konya Kapalı Havzası'nın yağan kardan yeraltı suyu bakımından büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Bakan Eroğlu, "Bu durum havza açısından çok önemli. Herkesin malumu olduğu gibi o bölgede yeraltı suyu çok yoğun kullanılıyor ve seviyelerde azalmalar meydana geliyor. Zaman zaman televizyonlarda bu bölgede büyük obrukların oluştuğunu seyrediyoruz. Yağan bu karın süzülerek yer altına inmesi, su seviyelerinin desteklenmesi açısından önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Konya Kapalı Havzası yüzey alanının Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü hariç yaklaşık 47 bin kilometrekare olduğu bilgisini veren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu alan uzun yıllardır görmediği kar yağışını aldı. Misal vermek gerekirse Konya en son 1949 yılının Ocak ayında 48 santimetrelik kar yağışı almıştı. 30 Aralık 2016'da 48 santimetreyi, 3 Ocak'ta ise 51 santimetreyi gördü. Ocak 1976'da 48 santimetreyi gören Beyşehir, 11 Ocak'ta 60 santimetreyi gördü. Aksaray en yüksek Ocak ayı yağışını 27 santimetre ile 1 Ocak'ta aldı. Yine Karaman 2002 yılı Aralık ayında 39 santimetre yağış almıştı. 27 Aralık 2016'da ise 85 santimetre kar yağışı gördü."

- Havzanın yüzde 85'i karla kaplı

Konya Kapalı Havzası'ndaki kar örtüsünün yeraltı sularına etkisini araştırdıklarını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Değerlendirirken, karın oluşturduğu su potansiyelinin havzada akifer özelliğe sahip yani yüzeydeki suyu süzerek depolayabilecek alanlardaki süzme yüzdesini kullandık. 1 metre kar kalınlığının 22 santimetresi su yüksekliği oluyor. Bu ise yüzde 85'i karla kaplı havzada 4,74 milyar metreküp kar-su eşdeğerini işaret ediyor. Havza genelinde akifer özelliğine sahip birimlerin toplam yüzey alanı 36 bin 598 kilometredir. 40 santimlik kar yağışının havzadaki su eşdeğeri 12 santimdir. Havzadaki akifer birimlerin ortalama süzülme katsayısı 0,20 olarak alındığında havzadaki söz konusu yağış etkisindeki yeraltı suyu beslenimi 870 milyon metreküp olarak hesaplanmıştır. Bu beslenimin havzadaki toplam akifer alanına bölünmesi sonucunda yeraltı suyu seviyesini yaklaşık 2 santim yükselteceği düşünülmektedir."

Türkiye'nin bereketli bir kış geçirdiğini vurgulayan Eroğlu, "Yeraltı su seviyelerinin yükselmesinde kar yağışı, yağmura göre çok daha etkili oluyor. Konya Kapalı Havzası inşallah bundan sonra da alacağı yağışlar sayesinde yeraltı su seviyelerini yükseltir. Biz de Bakanlık olarak aşırı yeraltı su kullanımını engellemek için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.