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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bulunan ASO Teknik Koleji'nde karne heyecanı yaşandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönem karne törenine katılan ASO ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Özdebir'in karne töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecekte birçok başarıya imza atacağınızı biliyor ve sizlere güveniyorum. Hayat bir yarıştan ibaret gibi görünse de aslında daha fazlasıdır. Hayattan bu yarışın içerisinde zevk alabilmekte son derece önemli. Bugün sizler ile birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk nedeni. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum."

Konuşmasında ASO Teknik Koleji'nin eğitim kadrosuna da seslenen Özdebir, insan yetiştirmenin, dünyanın en kutsal görevlerinden biri olduğunu da kaydetti.

ASO Teknik Koleji'nde 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 449 öğrenci karne alırken, dereceye giren öğrencilere Özdebir tarafından çeşitli hediyeler verildi.