Törenlere ev sahipliği yapan mezarlık görücüye çıkıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'deki Dara Antik Kentinde 8 yıl önce kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve Roma döneminde, "yeniden diriliş törenleri"nin yapıldığı galeri mezar, görücüye çıkarılacak.

Merkez Artuklu ilçesinde 2009-2010 yıllarında yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan, yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezar için hazırlanan, "Dara Galeri Mezar Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi" Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Bu kapsamda Mardin Müze Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mardin Müze Müdürlüğünce, Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında nekropol alanı, taş ocağı, batı sarnıç önü, mezarlık ve galeri mezar alanlarında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak, bu yıl turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Turizme açılması halinde ziyaretçiler, Roma döneminde 6. ve 7. yüzyıllarda düzenlenen yeniden diriliş ayininin yapıldığı alanı görebilme imkanı bulacak.

- Kemiklerin toplama alanı

Mardin Müze Müdürü Erdoğan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dara Antik Kenti'ni, milattan sonra 507 yılında Romalıların "askeri garnizon şehri" olarak kurduğunu söyledi.

2009 yılından bu yana şehrin mezarlık alanında çalışmalar yürüttüklerini, burada yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı antik Roma mezarlığının hem restorasyonunu hem de çevre düzenlemesini yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Burası 6. ve 7. yüzyıllarda kullanılmış bir mezarlık alanı. Yeniden dirileceklerine inanan insanların kemikleri var. Yapılan kazı çalışmasıyla çok sayıda insanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Geleneklerine göre yeniden dirileceklerine inanan bireyler var burada." dedi.

Erdoğan, Müze Müdürlüğünce hazırlanan, Dicle Kalkınma Ajansından da destek alan "Dara Antik Kenti Örenyeri Turizm Altyapı Projesi" ile bu törenlerin yapıldığı galeri mezar yapısının girişinin cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için galeri içinde yürüyüş platformu oluşturulduğunu belirtti.

Kesintisiz yaklaşık bin 500 yıldır mezarlık olarak kullanılan alanın turizm için çok önemli bir değer taşıdığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"6 arkeolog, 4 restorator ve 2 antropolog burada çalışıyor. Kazılarda Pagan dini inancı gömülerde konulan kandiller, su şişeleri, gözyaşı şişeleri tespit edildi. Buradan çıkan bulgular da müzemizde sergilenecek. Mezar alanından çıkan iskeletleri de olduğu gibi koruyacağız. Onlar kaldırılmayacak. Burayı ziyaret edenlerin o dönemdeki ayinleri gözlemleme şansı olacak."

- "Dünyada benzeri, örneği yok"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Giriş kapısının üzerinde yeniden diriliş törenleri için kemiklerin toplandığı sahneler betimlenmiş. Kapıda, sahnenin gerçeği ile karşılaşıyorsunuz. Belki bazı kiliselerin, ya da yapıların tavan ve duvar süslemelerinde görülebilir ama burada hem bir kabartma hem bu iş için yapılmış bir mekan hem de gömülen bireyler bir arada. Bu açıdan dünyada benzeri, örneği yok."

Erdoğan, bu yıl sonunda antik kentin turizme daha da entegre olacağını aktardı.

Roma dönemine yolculuk yapmak isteyenlerin şehirde tur atmaları ile birçok ayini görebileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Mart ayının sonlarında turizm sezonunda gezilebilecek, daha önce görülmeyen mekanları açabileceğiz. Dara kazıldıkça daha da zenginleşiyor ve özüne dönüyor. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.