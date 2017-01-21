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Fırat Kalkanı Harekatı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:04
Fırat Kalkanı Harekatı

ORDU (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un (28) cenazesi, Ordu'ya getirildi.

Gaziantep'teki törenin ardından şehit Doruk'un naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına kondu.

Bu sırada, anne Havva ile baba Hasan Doruk gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorluk yaşayan aileye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali İhsan Ersoy, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Doruk'un naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere konvoy eşliğinde, memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gönderildi.

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