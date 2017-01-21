Yabancı uyruklu 2 kişi hakkında DEAŞ iddianamesi

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "Terör örgütü üyeliği", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan"la suçlanan sanıklar, 7 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Şüpheliler Adnan Sutkoviç ve Zulhajrat Seadini'ye terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlamaları yöneltildiği iddianamede, Boşnak asıllı DEAŞ eylemcilerden oluşan bir grubun, yakın geçmişte Suriye'den Türkiye'ye geçtiği ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere, Avrupa'ya seyahat etmeyi planladığı istihbaratı üzerine soruşturmaya başlandığını belirtildi.

Şüphelilere atfedilen eylemlere ilişkin bilgiler verilen iddianamede, şüpheli Sutkoviç'in DEAŞ terör örgütünün ideolojisini benimseyerek Almanya'dan yola çıktığı, Edirne Kapıkule Sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptığı, şüphelinin kaçak yollardan örgüte katılmak amacıyla ülke dışına çıkıp, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün katıldığı bildirildi.

Sutkoviç'in örgütün propaganda görüntülerinde yer alacak kadar örgüt içinde faal olduğu bildirilen iddianamede, uzun süre örgütün silahlı kanadının içinde yer aldığı ve intihar bombacısı olabileceği istihbaratı üzerine yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgilendirme yazısında şüpheli Sutkoviç'in terör örgütü üyesi olduğuna yönelik, şu bilgilere yer verildi:

"Harry Sarfo isimli Alman vatandaşı ile birlikte trenle Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği, Harry Sarfo'nun Almanya'ya döndüğü, bu kişinin ifadelerinde Adnan Sutkoviç ile Suriye'de İslam Devleti Örgütünün yanında kaldıklarını anlattığı, ayrıca Sutkoviç'in örgütün bir propaganda videosunda rol aldığı, videoda iki kişiyi örgüt üyelerinin öldürdüklerinin görüldüğü tespit edilmiştir."

Ayrıca Harry Sarfo'nun Almanya'da terör örgütüne üyelikten hüküm giydiği cezaevinde bulunduğu anlatılan yazıda, "Sutkoviç hakkında Alman Bremen Savcılığının soruşturma yürüttüğü, şüpheli Adnan Sutkoviç'in uluslararası alanda interpol kanalı ile arandığı" vurgulandı.

Şüpheli Zulhajrat Seadini'nin ise Almanya'dan iki yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, örgüt tarafından evlendirilerek çocuklarının olduğu ve örgütün içerisinde verilen görevleri yerine getirdiğine işaret edilen iddianamede, "Bekir" kod adını kullandığı, uzun bir süre örgütün içerisinde görev aldıktan sonra Türkiye'ye geçip canlı bomba olabileceğinin belirlenmesi üzerine yakalandığı belirtildi.

İddianamede, ifadeleri alınan şüphelilerin, "IŞİD terör örgütü üyesi olmadıklarını, bu örgütü sadece internetteki haberlerden tanıdıklarını, bu örgüt adına hiçbir eylem ve faaliyetilerinin olmadığı ve Suriye'ye insanlara yardım etmek amacıyla gittiklerini" savundukları kaydedildi.