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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:08
Fırat Kalkanı Harekatı

ZONGULDAK (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a getirildi.

Şehit Bakır'ın (28) Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına getirilen naaşı, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada baba Hüseyin, anne Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ve Habibe Bakır gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin annesi tabuta sarılarak "Ben geldim yavrum, yanındayım kuzum." diyerek ağıt yaktı.

Dua edilmesinin ardından konvoy eşliğinde Devrek ilçesine götürülen şehit Bakır'ın cenazesi, burada düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti toprağa verilecek.


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