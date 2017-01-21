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"Golden Çetesi" barınağa teslim edildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:04
"Golden Çetesi" barınağa teslim edildi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpek, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Barınak görevlileri, sabah saatlerinde köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi. Görevliler 12 köpeği, özel kafesli taşıma minibüsüyle iki sefer yaparak barınağa götürdü.

Köpeklerin belediye aracına bindirilmesi sırasında, Schwarz köpeklere tek tek sarılarak vedalaştı. Bu sırada Schwarz, duygusal anlar yaşandı.

Schwarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Golden çetesine" ve ölen bir kişinin emanetine sahip çıktığını söyledi.

Özbakan'ın tahrik edildiğini ve olayın farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını öne süren Schwarz, Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyelerini suçladı.

Köpekleri kendi rızasıyla verdiğini belirten Schwarz, "Sosyal medya sayfamdan bana hakaretler edildi ve özel hayatım eleştirildi. Bunları artık söyleyeceğim, susmayacağım. Ben bunu Allah rızası için yaptım. Köpeklerin barınağa gitmesini tamamıyla hayvan hakları derneği organize etmiştir." iddiasında bulundu.

Schwarz, "Golden Çetesi"nin rahat bir ortamda yaşam sürdüğünü ancak yapılan bu uygulamayla yuvalarının yıkıldığını ve huzurlarının bozulduğunu da ileri sürdü.

- "Golden Çetesi" emin ellerde olacak

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise köpeklerin barınakta en iyi şekilde emin ellerde olacağını söyledi.

Yaşanan tartışmalara da değinen Kocadon, şöyle konuştu:

"Bir tarafta acılı bir evlat var ve hayvanları çok seviyor, diğer tarafta da hayvanlarla yaşamayı kendisine misyon edinmiş ve hayvanları çok seven bir büyüğümüz var. 'Hayvanlara ne olacak' endişesiyle yaşayan iki hayvansever arkadaşımızın, hayvanlara kıyamamasından kaynaklanan bir sıkıntı oldu. 'Bunları biz barınağa alırız' dedik ve şu an iki tarafta rahatlar. Onlar emin ellerde olacak. Veterinerlerimiz var, hayvanseverlerimiz var. Zaten onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor."

Kocadon, başta her iki taraf olmak üzere, vatandaşların da köpekleri her zaman gelip görebileceklerini sözlerine ekledi.



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