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Afrikalı öğrencilerden Halep'e yardım

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:05
Afrikalı öğrencilerden Halep'e yardım

ANKARA (AA) - Başkentte çeşitli üniversitelerde okuyan Afrikalı öğrencilerin harçlıklarıyla alınan gıda maddeleri, Deniz Feneri Derneği iş birliğinde tırla Halep'e gönderildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi önünde düzenlenen yardım tırını uğurlama etkinliğinde konuşan koordinatör Hamit Kurt, Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde okuyan Afrikalı öğrencilerin biriktirdikleri harçlıkları ile Suriye'nin Azez bölgesine 1 tır gıda maddesinin temin edildiğini söyledi.

Kurt, Afrikalı öğrencilerin de Suriye'de yaşanan drama seyirci kalmadığını vurguladı.

Afrikalı öğrenciler adına konuşan Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği Müdürü Muzeyın Hawas Sebsebe, maddi olarak fazla bir şey yapamadıklarını ancak gönüllerinin Suriye'de olduğunu söyledi. Sebsebe, Türkiye'nin Suriye'ye yardım elini her zaman uzattığını ve sıranın kendilerine geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, üzerinde "Afrika'dan Halep'e yardım" pankartı bulunan yardım tırı yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında un, sıvı yağ, bakliyat, kahvaltılık gibi gıda maddeleri ile yaşam çadırı bulunuyor.

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