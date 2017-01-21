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Ana Kademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:14

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Milletten meşruiyetini alan bir şey, nasıl otoriter olabilir? 'Cumhuriyet elden gidiyor' diyorlar. Onların cumhuriyeti, cumhursuz cumhuriyet. İşte cumhuriyet şimdi esas anlamını buluyor." dedi.

Sorgun, partinin genel merkezinde Seçim İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen "Ana Kademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na başkanlık etti.

Burada konuşan Sorgun, söz konusu toplantının özel bir anlamı bulunduğunu belirterek, sabah saatlerinde Meclisten anayasa değişikliğinin çıktığını ve ilk toplantının da Seçim İşleri Başkanlığı toplantısının olduğunu söyledi.

Çok önemli bir değişimin yaşandığını, önemli hadiselere şahitlik ettiklerini dile getiren Sorgun, içinden geçilen süreçte sabah saatleri itibarıyla Meclis aşaması tamamlanmış olan anayasanın 18 maddelik değişim sürecinin ülke açısından önemli bir nitelik arz ettiğini vurguladı.

Ahmet Sorgun, ne kadar operasyon çekmek istenirse istensin, bu süreçte AK Parti Grubu'nun kararlı duruşu sayesinde hepsinin aşıldığını ifade etti.

Vesayete son veren bir sistemin Türkiye'ye hediye edileceğinin altını çizen Sorgun, 1982 Anayasası üzerindeki 19. değişiklik olduğunu, bugüne kadar 100'ün üzerinde maddesinin değiştiğini aktardı. Sorgun, hala o vesayet ruhunun üzerinde durduğunu belirterek, "Çok çok önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Meclis, gece gündüz çalıştı. Şimdi, inşallah Cumhurbaşkanımızın da onayıyla emaneti millete teslim edecek." dedi.

- "Cumhurbaşkanı da milletten meşruiyetini alacak"

Sorgun, bu süreçte milletin kafasının karıştırılmaya çalışılacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu 18 maddenin arkasında duramayacağımız, savunamayacağımız hiçbir tarafı yok, yeter ki biz değişimi bilelim, ne getirdiğini ne götürdüğünü bilelim. İki ana unsuru çok net bir şekilde ifade edebiliriz, o da yasama ve yürütme net bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Bugüne kadar yürütme yani hükümet, yasamanın içinden çıkıyordu. Şimdi ikisi de meşruiyetini doğrudan milletten alıyor.

Yürütme, önce yasamadan çıkıyordu ve meşruiyetini dolaylı olarak milletten alıyordu. Ama şimdi yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanı da direk milletten meşruiyetini alacak, yasama da direk doğrudan aracısız milletten meşruiyetini alacak. Milletten meşruiyetini alan bir şey, nasıl otoriter olabilir? 'Cumhuriyet elden gidiyor' diyorlar. Onların cumhuriyeti, cumhursuz cumhuriyet. İşte cumhuriyet şimdi esas anlamını buluyor. İstiyorlar ki, halksız bir demokrasi, cumhursuz bir cumhuriyet istiyorlar."

- "Seçim işleri olarak en ufak bir gevşeklik gösterirsek..."

Salonda bulunan parti teşkilatına seslenen Sorgun, "Bizlerin üstlendiği görev bu süreçte çok önemli. Seçim işleri olarak bizler en ufak bir gevşeklik gösterirsek hakikaten cumhurbaşkanımızdan başbakanımıza, partimizin bütün görevlilerine, gönüllülerine, gayret sarf edenlerimize, dua edenlerimize vefasızlık etmiş oluruz." diye konuştu.

Sorgun, "Cumhurbaşkanı partili olursa tarafsız olamaz" şeklinde yapılan eleştirilere de değinerek, "Başbakan'ın partisi yok mu? Başbakan aynı zamanda genel başkanımız, Meclisteki AK Parti Grubu'nun başkanı. Cumhurbaşkanı'nın partili olması ayrı bir şey, vatandaşa hizmet sunarken tarafsız davranmak ayrı bir şey. Buradaki tarafsızlık yanlış yönlendiriliyor, bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek. Buradaki tarafsızlık, vatandaşa hizmeti sunarken adaletli davranmaktır." ifadelerini kullandı.

Şu anda Meclisten geçen şekliyle "Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir" kısmının kaldırıldığını belirten Sorgun, "Bunda da hiçbir beis yoktur. Halka karşı samimi olmak gerekiyor, doğru olan neyse onu açık yüreklilikle metinlere de yazmak gerekiyordu, şu anda metne de girmiş oldu." dedi.

Referandumun millete hayır getirmesini dileyen Sorgun, AK Parti üzerinde senaryo yazmak isteyenlerin dün gece itibarıyla bir kez daha hüsrana uğradığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti, milletin de Erdoğan'ı asla mahcup etmediğini sözlerine ekledi.




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