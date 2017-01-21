Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio, Sissoko, Onur Ayık, Özer Hurmacı, Muğdat Çelik, Vaz Te
Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Kubilay Sönmez, Güray Vural, Umut Bulut
Sarı kartlar: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala (Kayserispor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
10. dakikada Akhisar Belediyesporlu Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada gole izin vermedi.
18. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası içine sol kanattan gelen topu kafayla Umut Bulut'a aktardı. Umut Bulut'un vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün, ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
32. dakikada Ömer Bayram'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.