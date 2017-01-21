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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:52
Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Karasu Nehri'nde yakalanan 45, 35 ve 22 kilogramlık üç turna balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kentte yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Cihat Tetik (31), dün İliç ilçesi Bağıştaş mevkisinde nehirde avlanmaya gitti. Sabah ağına 45, 35 ve 22 kilogramlık üç turna balığı takılan Tetik, bunları 1 saatlik uğraş sonucu bota çıkarmayı başlardı.

Erzincan Buğday Meydanı girişinde kilosu 25 liradan satışa sunulan balıklar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla balıkların fotoğrafını çekti.

Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turna balıklarını Bağıştaş'ta kamp kurarak yakaladık. Bırakma ağlarımız var. Onları bırakıyoruz, balıklar buraya düşerse alıyoruz. Nasipte bugün bunlar oldu. İnşallah devamı gelir. Turna balığı pek nadir gelir. Kılçıksız ve lezzetli bir balıktır." dedi.

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