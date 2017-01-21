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Ağrı'da terör operasyonu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:57

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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