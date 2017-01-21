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Tarihi binaların restorasyonuna ilişkin yönetmelikte değişiklik

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:01

ANKARA (AA) - TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarım ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, başkanlığın sorumluluğundaki tarihi ve tescilli bina ve objelerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, muhafaza, nakil işleri ile bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsıyor.

Yönetmelik değişikliğine göre kültür varlıklarının ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için gerektiğinde yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından esas olacak. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılacak. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacak.

Proje hazırlanması ve restorasyon işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporunu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlayacak. Hazırlanan uygulama projeleri idare tarafından TBMM Başkanlığı Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun onayına sunulacak ve gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlanacak.

İdarece yapılacak ön yeterlik ilanında ve ön yeterlik şartnamesinde, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilecek.

Mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesine yönelik olarak, yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin yüzde 25 ile yüzde 50'si arasında ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin parasal değer olarak tespit edilen tutarda tek sözleşmeye ait bedel içeren iş deneyim belgesi istenecek.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecek. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iadesi yapılacak ve ihalenin iptal edilmesi durumunda herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.

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