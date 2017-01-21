21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:06
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 40 Sezer Özmen), Yiğitcan Erdoğan, Pereira, İrfan Başaran, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Mba (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Amutu (Dk. 77 Ahmet Aras)

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Kubbettin Tekin Oğrak, Mahmut Tekin (Dk. 83 Ahmet Bener), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya (Dk. 90+1 Mehmet Enes Sığırcı), Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Tita

Goller: Dk. 7 İrfan Başaran, Dk. 66 Pereira (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 6. Gökhan Akkan, Dk. 64 Mitrovic, Dk. 80 Kubbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Dk. 47 Amutu (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtım Sergisi açıldı
YEREL

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE DARENDE TANITIM SERGİSİ AÇILDI
Yeni Malatyaspor Sokağı'nın açılışı yapıldı
YEREL

YENİ MALATYASPOR SOKAĞI'NIN AÇILIŞI YAPILDI
alatyalı servisçilerden, defter tasdik ücretlerine tepki gösterdi
YEREL

ALATYALI SERVİSÇİLERDEN, DEFTER TASDİK ÜCRETLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Baro Başkanı Han, MÜSİAD'ı ziyaret etti
YEREL

BARO BAŞKANI HAN, MÜSİAD'I ZİYARET ETTİ
Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İLDE BUZLANMA VE DON UYARISI
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER
CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz
YEREL

CHP'YE YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MAHALLELİYİ BEZDİRDİ
Malatya'da basketbol aday hakem kursu açılacak
YEREL

MALATYA'DA BASKETBOL ADAY HAKEM KURSU AÇILACAK
Başkan Polat, karne almaya gidemeyen öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü
YEREL

BAŞKAN POLAT, KARNE ALMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN KARNELERİNİ EVLERİNE GÖTÜRDÜ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi
YEREL

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDEN '20 OCAK 1990 KATLİAMI' KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ
Okullar Arası Badminton müsabakaları sonuçlandı
YEREL

OKULLAR ARASI BADMİNTON MÜSABAKALARI SONUÇLANDI
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE MÜTEAHHİTLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Battalgazi ilçesinde kan bağışı kampanyası
YEREL

BATTALGAZİ İLÇESİNDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
İnönü Üniversitesispor kendi imkanlarıyla başarıyı hedefliyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR KENDİ İMKANLARIYLA BAŞARIYI HEDEFLİYOR
Başkan Gürkan öğrencilere karne dağıttı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
Şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Doğanşehir de 7 bin 800 öğrenci karne aldı
YEREL

DOĞANŞEHİR DE 7 BİN 800 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

MHP'liler Şehitliği Ziyaret Ettiler
YEREL

MHP'LİLER ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER
Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi
YEREL

PROMİLİ YÜKSEK ELEŞTRİLERİNECHP'DEN PROFİLİ YÜKSEK DEĞERLENDİRMESİ